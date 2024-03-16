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Beşiktaş Antalyaspor’u konuk edecek! Karşılaşma hangi kanalda saat kaçta?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 16:36
Güncelleme:16.03.2024 16:36
Beşiktaş Süper Lig'in 30. Haftasında bugün Antalyaspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada muhtemel 11'ler de belli oldu. Son durumu A Haber muhabiri Furkan Yıldız aktardı.
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