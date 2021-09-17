18 yıl sonra dev derbi! Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı hangi kanalda?

Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig'de 5. haftasında İzmir derbisi oynanacak. 18 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya gelecek iki ezeli rakip hazırlıklarını tamamladı. Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ve Mısırlı forvet Ahmed Rayan, Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemeyecek. Peki, Altay Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 5. hafta Altay Göztepe maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...