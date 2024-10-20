SATIR ARASI - Lübnan'da savaş sahasında ne oluyor?

A Haber’de 19 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "Hizbullah Netanyahu'ya ne dedi? Lübnan'da savaş sahasında ne oluyor? İran basınında neler konuşuluyor? ABD o savaş uçağıyla kime saldıracak?" sorularına yanıt arandı.