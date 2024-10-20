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SATIR ARASI - Lübnan'da savaş sahasında ne oluyor?

SATIR ARASI - Lübnan'da savaş sahasında ne oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 05:16
A Haber’de 19 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "Hizbullah Netanyahu'ya ne dedi? Lübnan'da savaş sahasında ne oluyor? İran basınında neler konuşuluyor? ABD o savaş uçağıyla kime saldıracak?" sorularına yanıt arandı.
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