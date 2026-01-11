Daily Mail duyurdu: Trump’tan şok talimat! “Grönland’ı işgal planı hazırlayın”
İngiliz gazetesi Daily Mail'in özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan özel kuvvetler komutanlarına Grönland'ın işgali için askeri plan hazırlanması talimatı verdi. Ancak bu çarpıcı girişim, ABD ordusunun en üst kademelerinde ciddi bir direnişle karşılaştı.
Habere göre, Trump'ın çevresindeki sertlik yanlısı "şahin" ekip, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun başarısından büyük cesaret aldı ve "Rusya ya da Çin harekete geçmeden Grönland ele geçirilmeli" görüşünü savunmaya başladı.
ŞAHİNLERİN BAŞINDA STEPHEN MILLER VAR
Daily Mail'e konuşan kaynaklara göre, bu baskının başını Trump'ın siyasi danışmanı Stephen Miller çekiyor. MAGA çizgisindeki bu ekip, Grönland'ın ABD için stratejik olarak vazgeçilmez olduğunu savunuyor ve adanın askeri güçle kontrol altına alınmasını gündeme getiriyor.
İNGİLİZ DİPLOMATLAR UYARIYOR: AMAÇ DİKKAT DAĞITMAK OLABİLİR
İngiliz diplomatik kaynaklar ise Trump'ın bu hamlesinin arkasında iç politika hesabı olabileceğine dikkat çekti.
Buna göre Trump, bu yıl yapılacak ara seçimler öncesinde, ABD ekonomisinin performansına yönelik eleştirilerden seçmenin dikkatini başka bir yöne çekmek istiyor.
Ara seçimlerin ardından Trump'ın Kongre'de çoğunluğu Demokratlara kaptırma riski bulunuyor.
NATO ÇÖKER Mİ?
Ancak Daily Mail'e göre, böyle bir adım İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ı doğrudan karşı karşıya getirebilir ve NATO'nun fiilen çökmesine yol açabilecek bir krizi tetikleyebilir.
JSOC'A TALİMAT, GENERALLERDEN VETO
Haberde yer alan bilgilere göre Trump, Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan (JSOC) işgal planı hazırlamasını istedi. Ancak Genelkurmay Başkanları, bu planın hukuka aykırı olduğu ve Kongre'den asla onay almayacağı gerekçesiyle süreci bloke etti.