Daily Mail duyurdu: Trump’tan şok talimat! “Grönland’ı işgal planı hazırlayın”

"Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar. Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı 'hayalet gemilere' müdahale edilmesi ya da İran'a yönelik bir saldırı gibi daha 'az tartışmalı' seçenekler sunuldu."

Bir kaynak, Trump'ın bu fikirden vazgeçirilmesi için başka askeri seçeneklerin gündeme getirildiğini söyledi:

Bir diplomatik yazışmada "en kötü senaryonun NATO'nun içeriden çökmesi olacağı" vurgulandı.

Daily Mail 'e göre Batılı diplomatlar, Trump'ın askeri güç ya da siyasi baskı kullanarak Grönland 'ın Danimarka ile bağlarını koparmayı hedeflediği bir 'tırmandırıcı senaryo' üzerinde savaş oyunları yaptı.

"Bazı Avrupalı yetkililer, Trump'ın çevresindeki sert MAGA kanadının asıl amacının bu olduğunu düşünüyor. Kongre Trump'ın NATO'dan çıkmasına izin vermeyeceği için, Grönland'ın işgali Avrupalıları NATO'yu terk etmeye zorlayabilir. Eğer Trump NATO'yu bitirmek istiyorsa, bu en pratik yol olabilir."

UZLAŞMA SENARYOSU DA MASADA

Haberde yer alan 'uzlaşma senaryosu'na göre ise Danimarka, Grönland'da ABD'ye tam askeri erişim izni verecek, buna karşılık Rusya ve Çin'in adaya girişi tamamen engellenecek. ABD'nin fiilen zaten sahip olduğu erişim, bu kez hukuki bir zemine oturtulmuş olacak.

Diplomatik belgeye göre Trump, iç politikada güç göstermek için önce sert bir tırmanma mesajı verip ardından uzlaşmaya yönelebilir.