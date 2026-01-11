CANLI YAYIN
Daily Mail duyurdu: Trump’tan şok talimat! “Grönland’ı işgal planı hazırlayın”

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiliz gazetesi Daily Mail'in özel haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan özel kuvvetler komutanlarına Grönland'ın işgali için askeri plan hazırlanması talimatı verdi. Ancak bu çarpıcı girişim, ABD ordusunun en üst kademelerinde ciddi bir direnişle karşılaştı.

Habere göre, Trump'ın çevresindeki sertlik yanlısı "şahin" ekip, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun başarısından büyük cesaret aldı ve "Rusya ya da Çin harekete geçmeden Grönland ele geçirilmeli" görüşünü savunmaya başladı.

ŞAHİNLERİN BAŞINDA STEPHEN MILLER VAR

Daily Mail'e konuşan kaynaklara göre, bu baskının başını Trump'ın siyasi danışmanı Stephen Miller çekiyor. MAGA çizgisindeki bu ekip, Grönland'ın ABD için stratejik olarak vazgeçilmez olduğunu savunuyor ve adanın askeri güçle kontrol altına alınmasını gündeme getiriyor.

İNGİLİZ DİPLOMATLAR UYARIYOR: AMAÇ DİKKAT DAĞITMAK OLABİLİR

İngiliz diplomatik kaynaklar ise Trump'ın bu hamlesinin arkasında iç politika hesabı olabileceğine dikkat çekti.

Buna göre Trump, bu yıl yapılacak ara seçimler öncesinde, ABD ekonomisinin performansına yönelik eleştirilerden seçmenin dikkatini başka bir yöne çekmek istiyor.

Ara seçimlerin ardından Trump'ın Kongre'de çoğunluğu Demokratlara kaptırma riski bulunuyor.

NATO ÇÖKER Mİ?

Ancak Daily Mail'e göre, böyle bir adım İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ı doğrudan karşı karşıya getirebilir ve NATO'nun fiilen çökmesine yol açabilecek bir krizi tetikleyebilir.

JSOC'A TALİMAT, GENERALLERDEN VETO

Haberde yer alan bilgilere göre Trump, Müşterek Özel Operasyonlar Komutanlığı'ndan (JSOC) işgal planı hazırlamasını istedi. Ancak Genelkurmay Başkanları, bu planın hukuka aykırı olduğu ve Kongre'den asla onay almayacağı gerekçesiyle süreci bloke etti.

Bir kaynak, Trump'ın bu fikirden vazgeçirilmesi için başka askeri seçeneklerin gündeme getirildiğini söyledi:

"Trump'ın dikkatini dağıtmaya çalıştılar. Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı 'hayalet gemilere' müdahale edilmesi ya da İran'a yönelik bir saldırı gibi daha 'az tartışmalı' seçenekler sunuldu."

DİPLOMATLAR "TIRMANMA SENARYOSU" ÇALIŞTI

Daily Mail'e göre Batılı diplomatlar, Trump'ın askeri güç ya da siyasi baskı kullanarak Grönland'ın Danimarka ile bağlarını koparmayı hedeflediği bir 'tırmandırıcı senaryo' üzerinde savaş oyunları yaptı.

Bir diplomatik yazışmada "en kötü senaryonun NATO'nun içeriden çökmesi olacağı" vurgulandı.

"ASIL HEDEF NATO'YU BİTİRMEK OLABİLİR"

Aynı belgede şu çarpıcı ifadeler yer aldı:

"Bazı Avrupalı yetkililer, Trump'ın çevresindeki sert MAGA kanadının asıl amacının bu olduğunu düşünüyor. Kongre Trump'ın NATO'dan çıkmasına izin vermeyeceği için, Grönland'ın işgali Avrupalıları NATO'yu terk etmeye zorlayabilir. Eğer Trump NATO'yu bitirmek istiyorsa, bu en pratik yol olabilir."

UZLAŞMA SENARYOSU DA MASADA

Haberde yer alan 'uzlaşma senaryosu'na göre ise Danimarka, Grönland'da ABD'ye tam askeri erişim izni verecek, buna karşılık Rusya ve Çin'in adaya girişi tamamen engellenecek. ABD'nin fiilen zaten sahip olduğu erişim, bu kez hukuki bir zemine oturtulmuş olacak.

Diplomatik belgeye göre Trump, iç politikada güç göstermek için önce sert bir tırmanma mesajı verip ardından uzlaşmaya yönelebilir.

ZAMAN DARALIYOR: NATO ZİRVESİ KRİTİK

Avrupalı yetkililer, ara seçimler öncesindeki fırsat penceresinin yaz aylarında kapanacağını düşünüyor. Bu nedenle hareketin gecikmeden gelebileceği belirtiliyor. Belgede, 7 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nin olası bir uzlaşma için en uygun zaman olabileceği ifade ediliyor.

"BU FİKİR STEPHEN MILLER'DAN ÇIKIYOR"

Diplomatik yazışmada, mevcut işgal endişelerinin kaynağının Stephen Miller'ın en uç görüşleri olduğu açıkça belirtiliyor.

Ayrıca İngiltere'nin alacağı pozisyonun belirleyici olacağı, Londra'nın ya Avrupalı müttefiklerle birlikte hareket edeceği ya da Trump'ın çizgisine destek vererek ayrışacağı vurgulanıyor.

"GENERALLER PLANI ÇILGINCA BULUYOR"

Bir diplomatik kaynak ise durumu şu sözlerle özetledi:

"Generaller Trump'ın Grönland planının çılgınca ve yasadışı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden onu başka büyük askeri operasyonlarla oyalamaya çalışıyorlar. Kendi aralarında 'beş yaşındaki bir çocukla uğraşmak gibi' diyorlar."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Grönland'a Rusya veya Çin'in gitmesini istemiyoruz. Eğer Grönland'ı biz ele geçirmezsek Rusya veya Çin komşunuz olacak. Bu, olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." söylemini sert dille eleştirmişti.

İşte Grönland'tan bazı kareler...

