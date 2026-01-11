11 Ocak 2026, Pazar
Bornova ödedi Buca Belediye Başkanı Phuket'te gezdi! Masraflar konser üzerinden karşılanmış
CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler grevlerini sürdürürken belediye başkanı Görkem Duman'ın tatil keyfi tepkiye neden oldu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sevgilisi Sevcan Orhan'ın Phuket Adası tatilinin sponsoru Bornova Belediyesi çıktı. Belediyenin, Sevcan Orhan'a 2 milyon 860 bin lira konser parası adı altında tatil parası ödediği ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 07:17