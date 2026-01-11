Bornova ödedi Buca Belediye Başkanı Phuket’te gezdi! Masraflar konser üzerinden karşılanmış

ÖNCE KONSER, SONRA TATİL

Belediyenin Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan alımda, 24 Ekim 2025'te Taysa Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşmesi imzalanan konser için 2 milyon 860 bin lira ödeme yapıldı.