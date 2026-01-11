11 Ocak 2026, Pazar
Vurgun jetindeki ünlüler sorguda! Ekrem İmamoğlu’nun A takımıyla villada parti
İş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun İBB'den elde ettiği suç gelirlerini eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yurt dışına kaçırdığı, özel jet seyahatlerine uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerin de katıldığı tespit edildi. Uyuşturucudan tutuklanan Rabia Karaca ve Merve Eryiğit'in, İmamoğlu'nun A takımıyla o jette oldukları belirlenince soruşturma bu yönde derinleştirildi. Karaca'nın ifadesiyle gözaltına alınan Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer B. Tokgöz ile Ceren Alper'e kaçırılan milyon dolarların akıbeti ve Londra'da kimlerle görüşüldüğü soruldu.
