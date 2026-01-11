Vurgun jetindeki ünlüler sorguda! Ekrem İmamoğlu’nun A takımıyla villada parti

YURT DIŞINDA NEREYE GİDİLDİ, KİM KARŞILADI?

Savcılık, İBB'ye uzanan soruşturmada ünlü ve fenomen isimlere özel jette yolcuların dışında nelerin bulunduğunu, Londra'da kendilerini kimlerin karşıladığını, İBB soruşturmasındaki tutuklu sanıkların nerede konakladıkları gibi soruları yönelteceği öğrenildi. Ayrıca Rabia Karaca ile Merve Eryiğit'in tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı derinleştirip, gözaltına alınan ünlü ve fenomenler ile Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimler arasındaki bağlantılarla ilgili birçok delil de topladığı öğrenildi.