12 yıl sonra mutlu son! Şampiyonluk coşkusu sokaklara taştı: Vatandaşlar süper kupa zaferini kutladı

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Guendouzi ve Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Fenerbahçe , bu galibiyetle 12 yıl aradan sonra Süper Kupa 'da yeniden şampiyonluğa ulaştı. Zaferin ardından ülkenin dört bir yanında sokağa dökülen taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladı.

ANKARA

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftar, Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun ardından konuşan bir Fenerbahçeli taraftar, "Çok mutluyuz güzel bir başlangıç zaten, lige kötü başladık ama kupada iyi oynadık. Sezon sonu şampiyon olacağız inşallah. Artık şampiyonlukta görüşürüz. Yeni transfer ilk maçında gol attı çok mutluyuz. Güzelde performans çıkarttı. İnşallah sezon boyu devamını izleriz" dedi.