12 yıl sonra mutlu son! Şampiyonluk coşkusu sokaklara taştı: Vatandaşlar süper kupa zaferini kutladı

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği 2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmaya hızlı ve tempolu başlayan sarı-lacivertliler, yeni transferi Guendouzi ile Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, 12 yıl aradan sonra Süper Kupa'da yeniden şampiyonluğa ulaştı. Zaferin ardından yurdun dört bir yanında sokağa çıkan taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği 2025 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Guendouzi ve Oosterwolde'nin kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Fenerbahçe, bu galibiyetle 12 yıl aradan sonra Süper Kupa'da yeniden şampiyonluğa ulaştı. Zaferin ardından ülkenin dört bir yanında sokağa dökülen taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladı.

ANKARA

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftar, Ankara'nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, marşlar söyleyerek ve tezahüratlarda bulunarak şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğun ardından konuşan bir Fenerbahçeli taraftar, "Çok mutluyuz güzel bir başlangıç zaten, lige kötü başladık ama kupada iyi oynadık. Sezon sonu şampiyon olacağız inşallah. Artık şampiyonlukta görüşürüz. Yeni transfer ilk maçında gol attı çok mutluyuz. Güzelde performans çıkarttı. İnşallah sezon boyu devamını izleriz" dedi.

ŞANLIURFA

Fenerbahçe'nin Süper Kupa şampiyonluğu Şanlıurfa'da sevince dönüştü.

Yüzlerce taraftar, şehir merkezinde araçlarıyla konvoy yaptı.

Bazı taraftarlar ise konvoy yapan araçların arasında meşaleler yakarak şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Polis ekipleri ise kutlamaya katılarak tehlike oluşturan araç sürücülerini uyardı.

KİLİS

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı 4. kez kazandı.

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu, motosiklet kenti olarak bilinen Kilis'te de coşkuyla kutlandı.

Maçın ardından çok sayıda taraftar motosikletleriyle şehir turu atarak sarı-lacivert bayraklar eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. Korna sesleriyle renklenen yollarda vatandaşlar, Fenerbahçe'nin başarısını doyasıya kutladı.

Minik taraftar Mehmet Yiğit Özcan ise çok mutlu olduğunu belirterek, "En büyük Fenerbahçe" diye konuştu.

KAYSERİ

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Turkcell Süper Kupa finalinden 2-0 galip ayrılarak, kupanın sahibi oldu.

Kayseri'de başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere kentin farklı bölgelerinde taraftarlar toplanarak, Süper Kupa'nın sevincini yaşadı.

Araçlarla konvoy yapan sarı-lacivertli taraftarlar, toplandıkları bölgelerde sloganlarla ve marşlarla kazanılan kupanın keyfini çıkardı.

Taraftarların kutlama yaptığı bölgelerde de polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

