Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Yine teröristler, fotoğrafları var. Hemen yukarıda bakın, onları da görüyorsunuz. Hastanenin diğer noktalarındaki tuzakları da ekranlarınıza getireceğim. Oldukça çarpıcı görüntüler. El bombası, yine teröristler tarafından kullanılmak istenen el bombası. Burada bebek yoğun bakım ünitesi dahi teröristler tarafından karargaha dönüştürülmüş durumda. Bir el bombası daha bu noktada ve bir roket başlığının ucuna tuzaklanmış, birleştirilmiş, etkisini arttırmak amacıyla bir el bombası yapıştırılmış.

Şurada bir el bombası daha var. İşte burası bir hastane. Burada bir tel var çekilmiş, bir tel bu odanın girişinde. O tele dokunduğumuz esnada bir yerde patlama olacak. Bu sebeple bu odaya girmiyoruz. Hemen diğer noktaları ekranlarınıza getireceğiz. Bakın, hemen teröristlerin kullandığı sözde karargahlardan birisi Yasir Hastanesi ve burada birçok sivili silah zoruyla canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı YPG'li teröristler.

BEBEKLERİN ARKASINA SAKLANDILAR Hemen bebek yoğun bakım ünitesini ekranlarınıza getirmeye çalışıyorum. Bakın, burada da yine teröristler tarafından kullanılan kamuflaj ve burası bir bebek yoğun bakım ünitesi. YPG'li teröristlerin burayı nasıl sözde karargah olarak kullandığını ekranlarınıza taşıyoruz. Burası bir bebek yoğun bakım ünitesi. Burada küvezler var. Bu bebeklerin arkasına saklanan YPG'liler bir kısmı etkisiz hale getirildi. Birçoğu da bu hastanenin altındaki tünelde saklandıkları için, sıkıştıkları için orada da teslim oldular ve gece saatlerinde buradan çıkarıldılar. Burası sivillerin kullanımına yasaktı.

Teröristler burayı ihanet yuvasına, ihanet karargahına dönüştürdü. Hastanenin birçok noktasında da mühimmatları, el yapımı patlayıcıları, bombaları, teröristlerin kamuflajlarını... Burası terör yuvasıydı. İşte onların kamuflajları yine bu noktada. Giyindikleri kıyafetler. Bir tarafta sivil kıyafetleri bir tarafta askeri olarak kullandıkları kamuflajlar. Her yerde el yapımı patlayıcılar, el bombaları, mermiler, mühimmatlar, ağır silahları görüyoruz.