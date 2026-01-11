CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin kontrolünde bulunan Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde yürütülen askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, örgütün son unsurlarının da şehir dışına çıkarıldığı bildirildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ, terörden temizlenen Şeyh Maksud'taki çatışmanın izlerini ekranlara taşıdı. Ekip, YPG'li teröristlerin karargaha çevirdiği ve dünyanın konuştuğu Yasir Hastanesi'ni de görüntüleyerek bölgede yaşanan tahribatı gözler önüne serdi.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Suriye'nin Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG mensubu son grubun, ülkenin kuzeydoğusuna tahliyesinin başladığı bildirildi.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, mahallede mevzilenen terör örgütü YPG/SDG mensupları, tahliyeyi kabul etmelerinin ardından 6 otobüs ve 7 ambulanstan oluşan konvoyla "Avared" adı verilen tahliye noktasından hareket etti.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Konvoy, buradan havalimanı yoluna girerek Fırat Nehri üzerindeki Tabka ilçesine yöneldi.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Akşam saatlerinde ise Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki Yasin Hastanesi'nde konuşlanan YPG/SDG mensubu bir grup teröristin de aynı bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

Böylece, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinin terör örgütü YPG/SDG unsurlarından tamamen temizlenerek, Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği kaydedildi.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Suriye devlet televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Şeyh Maksud'dan çıkan bu grup, Halep kentinden ayrılan son YPG/SDG'li teröristler oldu.

Tahliye edilen teröristlerin götürüleceği Tabka ilçesi, Fırat Nehri'nin batı kıyısında, YPG/SDG'nin işgali altında bulunan bölgede yer alıyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki tüm askeri operasyonların dün yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu duyurmuştu.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

A HABER YASİR HASTANESİ'Nİ GÖRÜNTÜLEDİ

Halep'te SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar tamamen sona ererken teröristler bölgeden temizlendi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgedeki çatışmanın izlerini ekranlara getirirken detayları aktardı.

A HABER TERÖRDEN TEMİZLENEN ŞEYH MAKSUD'DA

A Haber muhabiri Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Bizler şu anda Şeyh Maksud'tayız. Elimde keskin nişancı teröristlerin kullandığı dürbün var. Burada her noktada çatışmaların izlerini görmek mümkün. Teröristlerin bir hastaneyi nasıl karargaha, nasıl ihanet yuvasına dönüştürdüğünü, dönüştürdüğünü ekranlarınıza getireceğiz.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

EL YAPIMI PATLAYICILARLA AMBULANSLARI HEDEF ALDILAR

Bakın, burada ambulansları görüyorsunuz. Ambulanslar neden bu halde? Teröristler bunları el yapımı patlayıcılarla tuzakladı. Ve buraya Suriye ordusu geldiğinde bu ambulanslar infilak etti. Sivillerin kullanımına tahsis edilmesi gereken ambulanslar burada teröristler tarafından el yapımı tuzaklı patlayıcılarla tuzaklandı. Birçok noktada mühimmatlar var, patlayıcılar var. Şimdi hastanenin içerisinden daha çarpıcı görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

A Haber farkıyla Şeyh Maksut'a girdik. Ve buraya gelirken birçok noktada teröristlerin sözde karargah olarak kullandığı o evleri gördük. Ama önce hastaneyi ekranlara taşımak istedik. Şu noktada bir patlayıcı vardı tuzaklanmış. Hemen onu ekranlarınıza getirelim. Bakın, hastanenin giriş noktasında teröristler tarafından kullanılan el bombası ve bu ağaçların, taşların altlarında da birçok noktada el yapımı patlayıcılar tuzaklanmış durumda. Bakın, burada yine bir mühimmat parçası. Bu araç da yine teröristler tarafından tuzaklandı ve burada bu araç da infilak ettirildi, YPG'li teröristler tarafından.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Şu anda Yasir Hastanesi'ne giriyoruz. Hemen hastanenin girişinde bakın, roketatarlar görüyorsunuz. YPG'li teröristlerin kullandığı roketatarlar yine burada da var. Birçok kapının arkasında hala el yapımı patlayıcılar tuzaklandığı için her kapının içerisine giremiyoruz. Teröristlerin kullandığı kamuflajlar bu noktada. Bakın, yine o kamuflajları görüyorsunuz.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Yine teröristler, fotoğrafları var. Hemen yukarıda bakın, onları da görüyorsunuz. Hastanenin diğer noktalarındaki tuzakları da ekranlarınıza getireceğim. Oldukça çarpıcı görüntüler. El bombası, yine teröristler tarafından kullanılmak istenen el bombası. Burada bebek yoğun bakım ünitesi dahi teröristler tarafından karargaha dönüştürülmüş durumda. Bir el bombası daha bu noktada ve bir roket başlığının ucuna tuzaklanmış, birleştirilmiş, etkisini arttırmak amacıyla bir el bombası yapıştırılmış.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Şurada bir el bombası daha var. İşte burası bir hastane. Burada bir tel var çekilmiş, bir tel bu odanın girişinde. O tele dokunduğumuz esnada bir yerde patlama olacak. Bu sebeple bu odaya girmiyoruz. Hemen diğer noktaları ekranlarınıza getireceğiz. Bakın, hemen teröristlerin kullandığı sözde karargahlardan birisi Yasir Hastanesi ve burada birçok sivili silah zoruyla canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı YPG'li teröristler.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

BEBEKLERİN ARKASINA SAKLANDILAR

Hemen bebek yoğun bakım ünitesini ekranlarınıza getirmeye çalışıyorum. Bakın, burada da yine teröristler tarafından kullanılan kamuflaj ve burası bir bebek yoğun bakım ünitesi. YPG'li teröristlerin burayı nasıl sözde karargah olarak kullandığını ekranlarınıza taşıyoruz. Burası bir bebek yoğun bakım ünitesi. Burada küvezler var. Bu bebeklerin arkasına saklanan YPG'liler bir kısmı etkisiz hale getirildi. Birçoğu da bu hastanenin altındaki tünelde saklandıkları için, sıkıştıkları için orada da teslim oldular ve gece saatlerinde buradan çıkarıldılar. Burası sivillerin kullanımına yasaktı.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Teröristler burayı ihanet yuvasına, ihanet karargahına dönüştürdü. Hastanenin birçok noktasında da mühimmatları, el yapımı patlayıcıları, bombaları, teröristlerin kamuflajlarını... Burası terör yuvasıydı. İşte onların kamuflajları yine bu noktada. Giyindikleri kıyafetler. Bir tarafta sivil kıyafetleri bir tarafta askeri olarak kullandıkları kamuflajlar. Her yerde el yapımı patlayıcılar, el bombaları, mermiler, mühimmatlar, ağır silahları görüyoruz.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

SİVİLLERİN KULLANIMINA KAPATILMIŞ

Burası sözde bir hastane ama, ama bu hastane sivillerin kullanımına kapalı bir hastane. Fakat teröristler burayı kendilerine sözde karargah olarak dönüştürmüşler. Her yerde mermiler ve ağır silahlar bulunuyor. Tuzaklar bulunuyor bazı kapıların arkasında. Bu sebeple bizim bu noktada askerler tarafından dikkatli olmamız da istendiğini söyleyelim. Yine burada da çatışmanın izlerini görmek mümkün. Teröristlerin silahları da bu noktada. Arkalarında bırakıp kaçtıkları silahlar da var. Yine roketatarlar var, roket başlıkları var. Hastanenin her yerinde mühimmatlar var. Burada özellikle diğer evlerde dahi çok ağır silahların ele geçirildiğini ifade edelim. Günlerce bu noktada çatışmalar devam etmişti. Şeyh Maksud'tan patlamalar yoğun bir şekilde yükselmişti. Suriye ordusuna yönelik sık sık saldırı girişiminde bulunan teröristler, özellikle sivillere saldırı girişiminde bulunan teröristler 10 Mart mutabakatını bu silahlarla sürekli ihlal ettiler. Suriye ordusu operasyon kararı aldı.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Hastanenin koridorlarında ilerlerken her yerde mermi kovanlarını, mermi çekirdeklerini, boş kovanları ve dolu mermileri görebiliyorum. El bombalarını görebiliyorum. Şimdi burada, bir su sebilinin üzerinde yine bir el bombası görüyorum. İşte teröristlerin kendilerine karargah olarak dönüştürdükleri hastanede su sebilinin üzerinde yine bir el bombası bulunuyor.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

SİVİLLERİ AÇ SUSUZ BEKLETTİLER

Burası Yasir Hastanesi. Teröristlerin canlı kalkan olarak sivilleri zorla silah zoruyla doldurduğu ve burada aç susuz beklettiği hastane. Buradan kurtarılan siviller dört gün boyunca aç susuz bekletildiklerini ifade ettiler. Ve burada onlara herhangi bir şekilde yemek verilmediğini, su verilmediğini söylediler.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Her yerde mermiler var, gaz maskesi kullanıyor teröristler bu noktada. Bir gaz maskesi görüyoruz. Şeyh Maksud'ta birçok noktada bu çatışmanın izlerini görmek mümkün. Özellikle dışarıda teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcılarla bezenmiş araçların bir kısmının teröristler tarafından bilinçli olarak imha edildi. Burası siviller tarafından kullanılması gereken bir hastane olması gerekirken teröristler tarafından ihanet karargahına dönüştürüldü.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Teröristler bu noktada çatışmalarda sıkıştılar ve silahlarını teslim etmek zorunda kaldılar. Buradan kurtarılan siviller Suriye ordusu askerlerinin boynuna sarıldı ve kendilerini kurtaran askerlere teşekkür etti. Çünkü günlerce aç susuz burada YPG'li teröristler tarafından tutuldular.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Dışarıda o çatışmanın izlerini görebiliyoruz. Hastanenin hemen en üst katına ulaştık. Burada da yine o çatışma izlerini görmek mümkün. En çok teröristlerin çatışmaya girdiği nokta burası, boş mermi kovanlarını görüyoruz. Teröristler hastanenin çatısından sık sık saldırı gerçekleştiriyordu. Alt

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş

Birçok noktada çatışmanın izlerini görüyoruz. Diğer yerlerde de o teröristlerin bıraktığı mühimmatları görüyoruz. Şu anda Şeyh Maksud'taki dünyanın konuştuğu Yasir Hastanesi'ni A Haber farkıyla görüntüledik. Ve Şeyh Maksud'tan özel görüntüleri, bu çarpıcı manzaraları ekranlara taşıdık. Hastanenin birçok noktasında tuzaklamalar, patlayıcılar bulunuyor.

Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş
Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş
Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş
Bu görüntüler sadece A Haber’de! YPG’li teröristler Yasir Hastanesi’ni sözde karargaha çevirmiş
Mobil uygulamalarımızı indirin