İstanbul'da beklenen yağış başladı! Şimşekler geceyi aydınlattı

İstanbul’da beklenen yağış başladı! Şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi, bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 04:15 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 05:14
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

İstanbul genelinde kuvvetli yağmur nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda aracıyla ilerlemekte zorluk çekerken, Maltepe'de bir otomobil takla attı.

BİR OTOMOBİL KAYGANLAŞAN YOLDA TAKLA ATTI

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil takla attı.

Hava yastıkları açılan otomobilde ağır hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan araçtakiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTO TAMİRCİYİ SU BASTI

Bahçelievler Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamircisini su bastı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, iş yerinin zemininin suyla dolduğu, bir kişinin diğerlerini "Prizlere dokunmayın. Elektrikte sıkıntı olabilir." şeklinde uyarması yer aldı

Bahçelievler'de, Ahmet Yesevi Caddesi kuvvetli yağış nedeniyle adeta göle döndü, araçlar suyun içinde zorlukla ilerledi.

Bağcılar'da, Fatih Caddesi'nde rögarlardan taşan suyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Park halindeki bir minibüsün tekerlekleri suyla dolan çukura battı.

