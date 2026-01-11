İstanbul’da beklenen yağış başladı! Şimşekler geceyi aydınlattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, kayganlaşan yollarda kazalar meydana geldi, bazı bölgelerde dolu yağışı görüldü. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü ve ulaşımda aksamalar yaşandı.
Giriş Tarihi: 11.01.2026 04:15
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 05:14