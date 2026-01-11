Borsa manipülasyonunda "Meşe ve ZAG" ittifakı! 2 ayda 15 milyon

HİYERARŞİK ALIM VE SATIMLAR YAPILDI
Bu paylaşımlar neticesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde KIMMR hissesinde alım ve satım işlemleri gerçekleştirdiler. Soruşturma dosyasında bulunan diğer 17 kişinin de bu hisse alım satım işlemlerinde kullanıldığı, dolayısıyla manipülatif eylemlere iştirak ettikleri saptandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemlerin bu nedenle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.
İŞTE İSİM İSİM TUTUKLANANLAR
Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin tam isimleri şöyle:Serhat Şeker, Oğuz Tanrıöver, Mustafa Canpolat, Murtaza Yiğit, Mehmet Emin Masca, Mehmet Burçlu Köse, Kerim Toker, Hasan Meşe, Hasan Kayacı, Abdurrahman Özdemir, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Ekrem Tanrıöver, Emre Olgaç, Eşref Güngör.