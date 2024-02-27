27 Şubat 2024, Salı
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Milletin adamı olan Erbakan Hoca’nın vefatının 13.yılı! Hoca Mücahit ya da profesör…
Milli Görüş Hareketinin Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, siyaset hayatında zulme karşı çıktı, doğruyu ve hakkı savundu. Postmodern darbelere siyaset yasaklarına rağmen davasından asla vazgeçmedi. Milletin adamı olan Erbakan Hoca’nın 27 Şubat vefatının 13. Yıldönümü...