01 Şubat 2024, Perşembe
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Bir Anadolu ozanı: Barış Manço
7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanı Barış Manço... Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın sevgisini kazanmıştı. Bugün Anadolu ozanının ölüm yıl dönümü... İşte yaşam hikayesi...