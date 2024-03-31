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Şehit Mehmet Selim Kiraz’ı rahmetle anıyoruz | PORTRE

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 07:28
Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin üzerinden tam 8 yıl geçti. Şehit savcı 31 Mart 2015 günü, teröristlerin hain tuzağı ile can vermişti. İşte kahraman savcının adalet uğruna harcadığı hayatı ve bilinmeyenleri....
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