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İstiklal marşı'nın kabulünün 103. yılı

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Giriş: 12.03.2024 16:37
Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 103'üncü yıl dönümü. İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un ömrü mücadelelerle geçti. Ülkesini bile terketmek zorunda kalan Akif, ölmek için ülkesine dönebildi. Büyük şairi rahmetle anıyoruz...
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