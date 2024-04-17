Değişimin lideri Turgut Özal | PORTRE

Bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 29. yılı. Turgut Özal, 12 Eylül darbesi sonrası Türkiye üzerine çöken kara bulutların en koyulaştığı dönemde milletin umudu oldu. İşte darbeler, suikastlar ve değişimlerle geçen bir ömrün hikayesi..

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