Yerli ve milli bir ses: Cem Karaca! Darbeye direndi, sesini kısmadı

Cem Karaca Türkiye'nin yerli ve milli sanatçılarından biriydi. Darbelere direndi, sürgünlerde yaşadı ama hem müziğiyle hem duruşuyla Anadolu'nun sesi olmayı başardı. 8 Şubat 2004'te hayatını kaybetmişti. A Haber Cem Karaca'nın yaşamı ekrana taşıdı.

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