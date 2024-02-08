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Yerli ve milli bir ses: Cem Karaca! Darbeye direndi, sesini kısmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 10:08
Cem Karaca Türkiye'nin yerli ve milli sanatçılarından biriydi. Darbelere direndi, sürgünlerde yaşadı ama hem müziğiyle hem duruşuyla Anadolu'nun sesi olmayı başardı. 8 Şubat 2004'te hayatını kaybetmişti. A Haber Cem Karaca'nın yaşamı ekrana taşıdı.
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