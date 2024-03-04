Kahraman Şehit Osman Erbaş! Askerlik Osman babasıydı…

3 yıl önce bugün, Bitlis Tatvan’da helikopter kazası meydana gelmiş, 11 asker şehit olmuştu. Onlardan biri de 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'tı. İşte, askerlerin "Osman babası" Korgeneral Osman Erbaş'ın kahramanlıklarla dolu hayatı…

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