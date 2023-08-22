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Gündem Özel - Hangi emekli ne kadar zam alacak?

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Giriş: 22.08.2023 00:43
A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında, Türkiye’deki kritik gelişmeler ele alındı. Programda, “Hangi emekli ne kadar zam alacak? CHP ne hale geldi? CHP’de kongre kangrene mi döndü? AK Parti’nin İstanbul-Ankara planı ne? 2024’te ittifaklar sil baştan mı?” soruları yanıt buldu.
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