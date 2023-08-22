Gündem Özel - Hangi emekli ne kadar zam alacak?

A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında, Türkiye’deki kritik gelişmeler ele alındı. Programda, “Hangi emekli ne kadar zam alacak? CHP ne hale geldi? CHP’de kongre kangrene mi döndü? AK Parti’nin İstanbul-Ankara planı ne? 2024’te ittifaklar sil baştan mı?” soruları yanıt buldu.