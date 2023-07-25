25 Temmuz 2023, Salı
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Gündem Özel - CHP Halk TV ile anlaşmasını neden sonlandırdı?
A Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında, Türkiye’deki gündeme ilişkin konular ele alındı. Programda, “CHP’de en fırtınalı hafta sonunda neler oldu? Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na kirli iması mı? CHP PM “Kılıçdaroğlu” mu diyor, “İmamoğlu” mu? CHP, Halk TV ile anlaşmasını neden sonlandırdı?" soruları yanıt buldu.