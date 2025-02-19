19 Şubat 2025, Çarşamba

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Ukrayna umudunu Türkiye’ye mi bağladı?

Ukrayna umudunu Türkiye'ye mi bağladı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 00:27
Güncelleme:19.02.2025 00:28
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 18 Şubat 2025 tarihli yayınında "Dünyada acil savaş toplantıları, Ukrayna umudunu Türkiye'ye mi bağladı?, Zelenski Erdoğan'a 'Yardım et' mi dedi?, Türkiye 'Barışın arabulucusu' mu olacak?, Trump-Putin Ukrayna'yı nasıl paylaşacak?, Avrupa ile ABD nasıl birbirine girdi?, Yeni ittifaklar yeni savaş mı getirecek? Dünyada kim nereyi işgal edecek? Ortadoğu'yu yeniden yakacaklar mı?" başlıkları ele alındı.
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