09 Ekim 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Mesele Beyrut değil Ankara mı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 8 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsral ne hakkında açıklamada bulundu? İsrail Beyrut'u vuracağız dedi mi? İsrail Beyrut'u vurdu mu? Galant ABD ziyaretini neden iptal etti? Mesele Beyrut değil Ankara mı?" sorularına yanıt arandı.