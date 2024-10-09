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Mesele Beyrut değil Ankara mı?

Mesele Beyrut değil Ankara mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 05:31
Güncelleme:09.10.2024 05:31
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 8 Ekim tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "İsral ne hakkında açıklamada bulundu? İsrail Beyrut'u vuracağız dedi mi? İsrail Beyrut'u vurdu mu? Galant ABD ziyaretini neden iptal etti? Mesele Beyrut değil Ankara mı?" sorularına yanıt arandı.
Mesele Beyrut değil Ankara mı?
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