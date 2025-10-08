A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 7 Ekim 2025 tarihli yayınında "Şara-Barrack görüştü: Ne karar alındı? PKK/YPG neden Halep'e saldırdı? Halep'te yaşananlar tüm Suriye'yi sarar mı? Barrack'ın "YPG fotoğrafı"nın anlamı ne? ABD parçalanmış Suriye mi istiyor? Barrack YPG elebaşı Abdi ile ne görüştü? Hamas neye "evet" neye "hayır" dedi? Anlaşma sahaya ne zaman, nasıl yansır? İki devletli çözüm yolu açıldı mı? Gazze'yi kim nasıl yönetiyor?" başlıklarına yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN