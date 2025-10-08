08 Ekim 2025, Çarşamba

ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?

ABD parçalanmış Suriye mi istiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.10.2025 01:25
Güncelleme:08.10.2025 01:26
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 7 Ekim 2025 tarihli yayınında "Şara-Barrack görüştü: Ne karar alındı? PKK/YPG neden Halep'e saldırdı? Halep'te yaşananlar tüm Suriye'yi sarar mı? Barrack'ın "YPG fotoğrafı"nın anlamı ne? ABD parçalanmış Suriye mi istiyor? Barrack YPG elebaşı Abdi ile ne görüştü? Hamas neye "evet" neye "hayır" dedi? Anlaşma sahaya ne zaman, nasıl yansır? İki devletli çözüm yolu açıldı mı? Gazze'yi kim nasıl yönetiyor?" başlıklarına yanıt arandı.
