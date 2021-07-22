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Memleket Meselesi - KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak?

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Giriş: 22.07.2021 00:42
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının bu akşamki konukları Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Aydın Ünivertesi Öğrenim Üyesi Dr. Özgür Tor, Eski Bakan Bülent Akarcalı, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür oldu. KKTC'de Kuzey ifadesi kaldırılacak mı? Kıbrıs'ta çözüme kim neden karşı? KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak? Tüm bu sorular 21 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde yanıt buldu. Programımızı sayfamız üzerinde yeniden izleyebilirsiniz.
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Memleket Meselesi - KKTC'yi hangi ülkeler tanıyacak?
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