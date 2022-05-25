25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Başkan Erdoğan ve ailesine iftira girişimi
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal iddiaları masaya yatırıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli mesajlar vererek Kılıçdaroğlu’nu eleştiri bombardımanına tuttular. İşte 24 Mayıs 2022 tarihli programın tamamı…