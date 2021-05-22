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Memleket Meselesi | Halk TV özür dileyecek mi? - 21.05.2021

A Haber
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Giriş: 22.05.2021 00:14
Güncelleme:22.05.2021 00:18
A Haber ekranında Gökhan Kurt'un sunumuyla yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan skandallar konuşuldu. CHP yandaşı Halk TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu arasında çirkin benzetmeden dolayı vatandaşların Rize'de tepki gösterdiği Akşener'e yönelik saldırının arkasında A Haber'in olduğu algısı çökertildi. Peki, Halk TV bir çirkin algı operasyonu nedeniyle özür dileyecek mi? Rize'de neler yaşandı? Tüm gelişmelerin perde arkası 21 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan programımızda deşifre edildi. Programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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