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Memleket Meselesi | Biden ile beraber “Soros isyanları” mı geliyor? - 03.03.2021

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Giriş: 03.03.2021 23:46
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 03 Mart 2021 tarihli yayınında önemli konular ele alındı. Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara gelen programda CHP’de yaşananlar, Dağlık Karabağ, ABD Başkanı Joe Biden’ın iktidara gelişiyle yeni dünya düzeninde olması muhtemel olaylar, Joe Biden ile beraber “George Soros isyanları” mı geliyor? Kripto para madenciliği gibi başlıklar masaya yatırıldı. İşte özel dosyalar ve uzmanların yorumlarıyla Memleket Meselesi…
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Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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Memleket Meselesi | Hocalı Katliamı'nda neler yaşandı?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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