10 Eylül 2025, Çarşamba
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 9 Eylül 2025 tarihli yayınında, "Katar/Doha'da şu an neler oluyor? İsrail Katar saldırısını nasıl planladı? Ortadoğu'da yeniden suikastlar dönemi mi? Katil İsrail suikastlarına devam edecek mi? Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü, Katar: Bu saldırı hafife alınmamalı, Katar, ABD saldırıdan 10 dakika sonra haber verdi, Saldırıda "10 dakika" detayı ne? Katar radarları neden çalışmadı?" başlıklarına yanıt arandı...