10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Memleket Meselesi Videoları İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?

İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 00:36
Güncelleme:10.09.2025 00:36
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 9 Eylül 2025 tarihli yayınında, "Katar/Doha'da şu an neler oluyor? İsrail Katar saldırısını nasıl planladı? Ortadoğu'da yeniden suikastlar dönemi mi? Katil İsrail suikastlarına devam edecek mi? Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü, Katar: Bu saldırı hafife alınmamalı, Katar, ABD saldırıdan 10 dakika sonra haber verdi, Saldırıda "10 dakika" detayı ne? Katar radarları neden çalışmadı?" başlıklarına yanıt arandı...
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
İsrail Katar saldırısını nasıl planladı?
CHP İstanbul il kongresi iptal: Şimdi ne olacak?
CHP İstanbul il kongresi iptal: Şimdi ne olacak?
Trump’ın planı: Gazze’ye kayyum
Trump'ın planı: Gazze'ye kayyum
Gök Vatan Çelik Kubbe’ye emanet!
Gök Vatan" Çelik Kubbe'ye emanet!
ABD Suriye’yi mi bölmek istiyor?
ABD Suriye'yi mi bölmek istiyor?
ABD Venezuela’yı işgale mi hazırlanıyor?
ABD Venezuela'yı işgale mi hazırlanıyor?
Memur-emekli zammına ilişkin son kulisler
Memur-emekli zammına ilişkin son kulisler
Küresel bilek güreşi madenler için mi?
Küresel bilek güreşi madenler için mi?
Trump Zelenski’ye Toprak ver mi dedi?
Trump Zelenski'ye "Toprak ver" mi dedi?
Su-Koridor-Kanal savaşları dönemi mi?
Su-Koridor-Kanal savaşları dönemi mi?
Sahte e-imza çetesi nasıl çökertildi?
Sahte e-imza çetesi nasıl çökertildi?
Türkiye’ye karşı ekolojik terör planı mı?
Türkiye'ye karşı ekolojik terör planı mı?
Daha Fazla Video Göster