24 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 23 Eylül 2025 tarihli yayınında, "Erdoğan BM'ye: Soykırıma sessiz kalınamaz, Erdoğan: Gazze'de insanlık ölüyor, Erdoğan'ın Gazze mesajı dünyada nasıl yankılandı? Erdoğan kare kare Gazze soykırımını anlattı, BM'de Gazze zirvesi İsrail'i durduracak mı? BM'de Gazze zirvesi: Erdoğan Trump ile görüştü, Trump: Gazze'deki savaşı bitireceğiz, Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?" başlıkları ele alındı..