A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 23 Eylül 2025 tarihli yayınında, "Erdoğan BM'ye: Soykırıma sessiz kalınamaz, Erdoğan: Gazze'de insanlık ölüyor, Erdoğan'ın Gazze mesajı dünyada nasıl yankılandı? Erdoğan kare kare Gazze soykırımını anlattı, BM'de Gazze zirvesi İsrail'i durduracak mı? BM'de Gazze zirvesi: Erdoğan Trump ile görüştü, Trump: Gazze'deki savaşı bitireceğiz, Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?" başlıkları ele alındı..

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN