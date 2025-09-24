24 Eylül 2025, Çarşamba

Haberler Memleket Meselesi Videoları Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?
Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?

Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 00:38
Güncelleme:24.09.2025 00:38
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 23 Eylül 2025 tarihli yayınında, "Erdoğan BM'ye: Soykırıma sessiz kalınamaz, Erdoğan: Gazze'de insanlık ölüyor, Erdoğan'ın Gazze mesajı dünyada nasıl yankılandı? Erdoğan kare kare Gazze soykırımını anlattı, BM'de Gazze zirvesi İsrail'i durduracak mı? BM'de Gazze zirvesi: Erdoğan Trump ile görüştü, Trump: Gazze'deki savaşı bitireceğiz, Erdoğan-Trump görüşmesinden ne çıkacak?" başlıkları ele alındı..
