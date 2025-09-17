17 Eylül 2025, Çarşamba

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 01:56
Güncelleme:17.09.2025 01:56
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 16 Eylül tarihli yayınında "Soykırımcı İsrail neden şimdi harekete geçti? İsrail Gazzelileri sürgün ediyor, ne olacak? Katil İsrail'in soykırım-Göç-İşgal planı! İslam dünyası işgali neden durduramıyor? Siloam yazıtı İsrail için ne ifade ediyor? İsrail telefonları patlatabilir mi? Katil İsrail Kudüs'te neden tünel kazıyor? NATO benzeri "Arap Gücü" neleri değiştirebilir?" başlıkları ele alındı..
