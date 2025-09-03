A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında 2 Eylül 2025 tarihli yayınında "CHP'de Genel Merkezi'nde ne konuşuluyor? İstanbul kongresi düştü, kurultay da düşer mi? İstanbul kararı kurultay için emsal olur mu? Kayyum atanan ekip Kılıçdaroğlu'nun ekibi mi? CHP İstanbul il kongresi iptal: Şimdi ne olacak? Tekin neden "CHP'yi CHP'liler yönetecek" dedi? Özel Türkiye'nin Füze üretimine karşı mı? ABD/Runio: Karayip'te ölümcül saldırı düzenledik, Latin Amerika "ABD'nin yeni ortadoğusu" mu? ABD Venezuela'yı işgal mi edecek?" konu başlıkları ele alındı..