Epstein skandalında yeni gelişme! Demokratlar 68 yeni fotoğraf paylaştı

Yayınlanan fotoğraflar arasında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yüzleri karartılmış kadınlarla birlikte görüldüğü iki fotoğraf da servis edildi. Gates, daha önce yaptığı açıklamada, Epstein ile vakit geçirmeyi "çok büyük bir hata" olarak nitelendirmiş, Epstein ile hayırseverlik amaçlı bir proje için birkaç akşam yemeğinde bir araya geldiklerini ancak projenin hayata geçmediğini ve ilişkilerinin sona erdiğini söylemişti.

Fotoğraflar arasında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'ın yer aldığı birkaç fotoğraf da bulunuyor.