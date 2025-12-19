19 Aralık 2025, Cuma
Epstein skandalında yeni gelişme! Demokratlar 68 yeni fotoğraf paylaştı
Aralarında 18 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanan ve cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasında tüm dosya kamuoyuyla paylaşılması kararının ardından yeni bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi mensubu Demokrat siyasetçiler, Epstein dosyasında yer alan 69 yeni fotoğrafı yayınladı.
Giriş Tarihi: 19.12.2025 04:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 04:11