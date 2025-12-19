19 Aralık 2025, Cuma
Asgari ücrete yüzde 14'lük ek zam masada! Kulislerdeki rakam netleşti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ikinci kez bir araya geldi. Ancak işçi temsilcilerinin toplantıya katılmaması nedeniyle ikinci tur görüşmeler de herhangi bir uzlaşma sağlanamadan sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi sendikalarıyla yaptığı görüşmelerin ardından Türk-İş ve Hak-İş'in başta yüzde 14 oranındaki ek zam talebi olmak üzere tüm beklentilerini komisyona iletti. Sürecin tıkanmasıyla birlikte gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, kulislerde zam oranına dair beklentilerin yükseldiği konuşuluyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 07:56