Asgari ücrete yüzde 14’lük ek zam masada! Kulislerdeki rakam netleşti

BAKAN IŞIKHAN'DAN YOĞUN TRAFİK

İkinci toplantı öncesinde yoğun bir görüşme trafiği gerçekleşti. Işıkhan ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Işıkhan, sosyal diyalog sürecini devam ettireceklerine dikkat çekerek, "Komisyona katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Rakamlar belli değil, zaten müzakerelerin amacı bu. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim, komisyon da bunları savunacak. İşçilerimizi, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağız" ifadelerini kullandı.