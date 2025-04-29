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Üşümezsoy: 6 üstü deprem ihtimali artık yok

Üşümezsoy: 6 üstü deprem ihtimali artık yok

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Giriş: 29.04.2025 02:42
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 28 Nisan 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Prof. Dr. Şener Üşümezsoy A Haber'de, Neden "büyük deprem olmayacak" diyor?, Üşümezsoy 6,2'lik depremi nasıl bildi?, Üşümezsoy: Adalar fayı ölü bir fay, Üşümezsoy: Önce 8 diyorlardı sonra 7'e çektiler, Üşümezsoy: 250 yılda bir deprem olacak savı yanlış, Üşümezsoy: 7,2 için 350 KM fay lazım, Üşümezsoy: Kumburgaz çukurundaki fay kırıldı, Üşümezsoy: Doğuya doğru giden bir deprem yok, Üşümezsoy: Araziye çıkmadan yorum yapıyorlar, "Artçılar 6,2'lik yeni deprem riskini yok etti", Üşümezsoy: Başka Deprem tehlikesi kalmadı, Üşümezsoy: 6 üstü deprem ihtimali artık yok" sorularına yanıt arandı...
Üşümezsoy: 6 üstü deprem ihtimali artık yok
Üşümezsoy: 6 üstü deprem ihtimali artık yok
Üşümezsoy: 6 üstü deprem ihtimali artık yok
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