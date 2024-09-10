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Narin Güran cinayetiyle ilgili tüm detaylar A Haber’de | Melih Altınok ile Sebep Sonuç (9 Eylül 2024)

Narin Güran cinayetiyle ilgili tüm detaylar A Haber’de | Melih Altınok ile Sebep Sonuç (9 Eylül 2024)

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 08:44
Narin Güran cinayeti Türkiye’yi yasa boğdu. Geride soru işaretleri kaldı. Emekli Emniyet Müdürleri Feramuz Erdin ve Haydar Özdemir, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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