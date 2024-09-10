10 Eylül 2024, Salı
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Narin Güran cinayetiyle ilgili tüm detaylar A Haber’de | Melih Altınok ile Sebep Sonuç (9 Eylül 2024)
Narin Güran cinayeti Türkiye’yi yasa boğdu. Geride soru işaretleri kaldı. Emekli Emniyet Müdürleri Feramuz Erdin ve Haydar Özdemir, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.