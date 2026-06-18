ABD Medyası/Axios: Anlaşma tarihi öne çekilecek

A Haber ekranlarında 17 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “Trump'tan İran'ın parası" çelişkisi, Trump: 10 Cent bile vermem - Trump: Vereceğiz, Trump 300 milyar dolar verecek mi, vermeyecek mi?, Trump İran'a tazminatı Körfez'e mi yıkacak?, ABD Medyası/Axios: Anlaşma tarihi öne çekilecek, ABD'nin İsrail Büyükelçisi: ABD İsrail'e borçlu, Özgür Özel: Biz tedbirimizi aldık, CHP'de kimler köprüden önceki son çıkışta?” sorularına yanıt arandı.