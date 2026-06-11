CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edilecek?

A Haber ekranlarında 10 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Özgür Özel'in ekibinden 9 isim disipline sevk edildi, CHP'de ihraç düğmesine basıldı, ne olacak? İhraçlar açıklandı, PM'den ne çıkacak? 9 ismin üstü çizildi! Sıra Özgür Özel'de mi? Kılıçdaroğlu haftaya salı Meclis'te mi? CHP'de hangi belediye başkanları ihraç edilecek? İran'a saldırı an meselesi, bölgede ne konuşuluyor? Sınırlı çatışma mı, topyekün savaş mı?" sorularına yanıt arandı.