Erken seçim yok Cumhur'un adayı Erdoğan

A Haber ekranlarında 22 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında,"AK Parti/Çelik: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan, Erken seçim yok Cumhur'un adayı Erdoğan Bahçeli: Seçim zamanında yapılacak, İsviçre'de gergin görüşme, ABD-İran görüşmesi bitti: Şimdi ne olacak?, Netanyahu: Lübnan'da kalacağız, Masada anlaşma tamam sahada ne oluyor?, Savaş İsrail-ABD gerilimine mi dönüştü?, İran dünya sistemine geri mi dönüyor? İsrail Büyükelçisi: ABD Yahudilere şükretsin, İngiltere 10 yılda 6 başbakan eskitti" sorularına yanıt arandı.