Kurultay imzası verenler Kılıçdaroğlu'na gitti

A Haber ekranlarında 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Kılıçdaroğlu: Salı günü grup toplantısını yapacağım, Kurultay imzası verenler Kılıçdaroğlu'na gitti, CHP'de "bölünme" sancısı mı başladı? Özgür Özel'den hakaret: İğrenç bıyıklı adam, Özel: Kemal Bey Ekrem Bey'e Genel Başkan ol dedi, Trump: Netanyahu'ya çok sinirlendim, İran/Arakçi: ABD ile görüşmeler olumsuz, Trump: İran'la anlaştık nükleer silah artık yok" konu başlıklarına yanıt arandı.