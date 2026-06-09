CHP grubu muharebe meydanına mı dönüşecek?

A Haber ekranlarında 8 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "CHP'de çift başlılık kürsüde, CHP grubu muharebe meydanına mı dönüşecek?, Özel: Grup kürsüsünü bırakmayacağız, Kılıçdaroğlu 'Derhal burayı terk et' mi diyecek?, Kılıçdaroğlu'ndan 1000 kişilik ziyaretçi listesi, Özel "DSP'yi bize verin" mi dedi?, Öztrak'tan Özel'e "paralel CHP" tepkisi, Trump: Netanyahu yine saldırırsa tek başına kalır, 16 saatlik savaş kime, neye yaradı?, Reuters: Son anketlerde Trump'a destek çok düştü" konu başlıklarına yanıt arandı.