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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - PKK/YPG elebaşından CHP'ye davet

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.11.2021 01:32
Güncelleme:11.11.2021 21:52
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber’de yayınlanan ve Melih Altınok’un sunumuyla ekranlara gelen “Sebep Sonuç” programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programda terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Mazlum Kobani'nin CHP'yi öven sözlerinin perde arkası konuşuldu. Öte yandan programa konuk olan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara verdiği ve tutmadığı sözleri, İBB Meclisinde yaşananları anlattı. Asgari ücret 4 bin lira olur mu? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör bu soruya canlı yayında yanıt verdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ABD'nin Yunanistan'a yaptığı askeri sevkiyatının perde arkasını deşifre etti. Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 10 Kasım 2021 tarihli yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programda Terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Mazlum Kobani'nin CHP'yi öven sözlerinin perde arkası konuşuldu. Öte yandan programa konuk olan Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara verdiği ve tutmadığı sözleri, İBB Meclisinde yaşananları anlattı.

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 10 Kasım 2021 tarihli yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…

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