Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Kira artışında yüzde 25 sınırı nasıl uygulanacak? Yeni kararlar gelir mi?

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. "TBMM'de kabul edilen ve kira artışında yüzde 25 sınırı getiren uygulama nasıl işleyecek?", "Yeni kararlar gelir mi?" sorularına yanıt arandı. Öte yandan Yunanistan'ın Ege'deki Türkiye'ye karşı kışkırtıcı eylemleri yorumlandı. 8 Haziran 2022 tarihli programın tamamı...

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