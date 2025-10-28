A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 27 Ekim 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Eurofighter'lar Türkiye'ye ne katacak? Bu savaş jetleri savunmayı nasıl şekillendirecek? Futbolda "Bahisçi hakemler" skandalı! Futbola "Temiz eller operasyonu" mu geliyor? Bahis soruşturması kimlere uzanacak? Bahis oynayan hakemler ne ceza alacak? "İstanbul Senin"in casusluk ile bağı ne? Seçim manipülasyonu adım adım nasıl yapıldı?" başlıkları ele alındı.

