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Yürekli annelerin evlat çığlığı! PKK ve HDP'nin kirli işbirliği... - 16.02.2021
Annesi ölene öksüz... Babası ölene yetim derler...
Ama evladını yitiren birine ne denir?
Bak işte onu kimse bilmez...
Öyle büyük bir acıdır ki, heybelerde biriken hiçbir sözcük tanımlamaya yetmez bu yürek yangınını...
Evlat acısıdır bu... Hiçbir yaraya benzemez... Hele hele siyaset masanın malzemesi hiç olmaz...
HDP Diyarbakır İl Binası önündeki bir merdiven burası... Ama öyle sıradan bir basamak değil...
Yangın merdivenine dönmüş adeta... Bir yangın var orta yerde duran...Annelerin feryadı, yakıyor vicdanı olan herkesi...
Yüreği yanan annelerden birisi Mevlüde Üçdağ...
6 yıldır HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan evladı Ramazan Üçdağ'ın yolunu gözlüyor. Evladın öldü deseler de inanmıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuşan Mevlüde anne PKK ve HDP'nin Kürt halkının duygularını istismar ettiğini söyleyerek evladını kendisinden koparanlara isyan etti.