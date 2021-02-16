Çocukları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti, bir yılı geride bıraktı. Hacire annenin isyanıyla başlayan büyük direniş, birçok ailenin evladına kavuşmasını sağladı. Mevlüde Üçdağ da HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbetini sürdüren koca yürekli annelerden biri... 6 yıldır oğlu Ramazan Üçdağ'ın geleceği günü bekliyor. Evladın öldü deseler de Mevlüde anne aldığı tehditlere rağmen nöbetinden vazgeçmiyor. Yürekleri annelerin onurlu mücadelesini anlatan özel dosya haberimiz...

Annesi ölene öksüz... Babası ölene yetim derler...

Ama evladını yitiren birine ne denir?

Bak işte onu kimse bilmez...

Öyle büyük bir acıdır ki, heybelerde biriken hiçbir sözcük tanımlamaya yetmez bu yürek yangınını...

Evlat acısıdır bu... Hiçbir yaraya benzemez... Hele hele siyaset masanın malzemesi hiç olmaz...

HDP Diyarbakır İl Binası önündeki bir merdiven burası... Ama öyle sıradan bir basamak değil...

Yangın merdivenine dönmüş adeta... Bir yangın var orta yerde duran...Annelerin feryadı, yakıyor vicdanı olan herkesi...

Yüreği yanan annelerden birisi Mevlüde Üçdağ...

6 yıldır HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan evladı Ramazan Üçdağ'ın yolunu gözlüyor. Evladın öldü deseler de inanmıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a konuşan Mevlüde anne PKK ve HDP'nin Kürt halkının duygularını istismar ettiğini söyleyerek evladını kendisinden koparanlara isyan etti.