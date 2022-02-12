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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’den A Haber’de müjdeli haberler

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Giriş: 12.02.2022 01:35
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, A Haber’de Gündem Özel yayınına konuk oldu. Türkiye, havacılık ve uzay alanında neler yapıyor? Temel Kotil, yerli ve milli ürünler üzerinde tek tek anlatı. İlk kez A Haber tarafından görüntülenen TUSAŞ hangarında flaş açıklamalar yapan Kotil, "İki ANKA projemiz, haberleşme uydu projemiz var. Ülkemiz bir şeye kalkışırsa onu yapar. İşi ehline vermeliyiz." dedi. Öte yandan "Türkiye Almanya'yı yakalayabilir" mesajı veren Kotil, "Zirveye çıkıyoruz. Savunma alanında birinci tepedeyiz." ifadelerine yer verdi. Türkiye'ye müjdeli haberler de veren Kotil, Atak-2'nin havalanacağı tarihi de ilk kez duyurdu.
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