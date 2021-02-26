26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Haber Özel Videoları "Ermenistan'da iki güç çarpışıyor" A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

"Ermenistan'da iki güç çarpışıyor" A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar - 25.02.2021

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2021 00:01
Güncelleme:26.02.2021 00:04
Kafkasya'yı kim ya da kimler karıştırmak istiyor? Ermenistan'daki darbenin arkasında ABD mi Rusya mı var? Amaç ne? Yapılan bu darbenin Türkiye'ye ne gibi etkileri olur? Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyenleri asıl hedefi ne? Tüm bu sorulara Stratejist Prof. Dr. İlyas Topsakal A Haber canlı yayınında cevap verdi. "Ermenistan'da iki güç çarpışıyor" diyen Topsakal, bölgenin o yüzden istikrarsız alan olduğunu ifade etti.

A Haber ekranlarında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programına katılan Stratejist Prof. Dr. İlyas Topsakal, Ermenistan'da yaşanan darbenin perde arkasını değerlendirdi.

Topsakal canlı yayında şu ifadeleri kaydetti:

"BATI'NIN HEDEFİNDE TÜRKİYE VE İRAN'DA VAR"

Azerbaycan bölgenin son 30-35 yılda parlayan bir yıldızı sistemini oturttu. Bu çok büyük bir kazanım o yüzden başarılar tebrik etmek lazım kardeşlerimizi. Ermenistan ise bölgede Batı'nın (ABD, İngiltere, Fransa...) STK'larının (Sivil Toplum Kuruluşları) kullanım alanı oldu. Buradaki hareketlilik Hazar (Denizi) Kafkasya üzerinden gelen uzantının devamıdır. Buradaki amaç ise Rusya'yı tamamen kara devleti yapıp, denizlerden uzak tutmaktır. Sadece Rusya'yı değil tamamen bölgedeki ülkelerin Batı yanlıları tarafından kontrol edilmek istenmesi. Bizi ve Azerbaycan'ı ilgilendiren tarafı ise topraklarımızın bir kısmının alınarak Ermenistan'a katılmak isteniyor. Batı'daki düşünce değişmez tarihte de böyleydi. Burada Batı'nın hedefi Ermenistan'a yeni alan açmaktır. Sadece Azerbaycan hedef değil, Türkiye ve İran'a doğru Ermenistan'ı büyütme girişimi var.

"ERMENİSTAN'DA İKİ GÜÇ ÇARPIŞIYOR"

"Ermenistan'da 2 güç var" diyen İlyas Topsakal, "Bir tarihsel güç, ordu. Onlar mutlaka Rus taraftarıdır. İkinci yeni nesil, diasporanın nesli ise Batıcıdır. Ermenistan Kilisesi halkı Paşinyan'a karşı sokağa çekiyor. Kilise Paşinyan'a karşıdır. Çünkü kilisenin bağlantısı Batı'da kiliseler birliğinde... Ermenistan iki gücün çarpıştığı alandır. O yüzden istikrarsız alandır. Sadece Ermenistan değil, Gürcistan, Abhazya, Rusya'da istikrarsız alanlar var, bunların kontrolü gerekir. Onun için dışişleri bakanlığımız itidal çağrısında bulundu. Bu bölgede sulh gerekli." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Ermenistan'da iki güç çarpışıyor
"Ermenistan'da iki güç çarpışıyor"
Muhalefetin fezleke oyu ne olacak?
Muhalefetin fezleke oyu ne olacak?
Yerli aşıda kritik eşik aşıldı! Canlı yayında açıkladı
Yerli aşıda kritik eşik aşıldı! Canlı yayında açıkladı
CHP medyasında güç savaşları!
CHP medyasında güç savaşları!
BM öncülüğünde gayriresmi Kıbrıs toplantısı!
BM öncülüğünde gayriresmi Kıbrıs toplantısı!
20 bin öğretmen ne zaman atanacak?
20 bin öğretmen ne zaman atanacak?
Yazın yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Yazın yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Okullarda hangi tedbirler alındı?
Okullarda hangi tedbirler alındı?
Bakanı Selçuk’tan aşı açıklaması
Bakanı Selçuk’tan aşı açıklaması
Ermenistan için hayal kırıklığı oluşturdu
Ermenistan için hayal kırıklığı oluşturdu
Ermenistan'da neler oluyor?
Ermenistan'da neler oluyor?
Hataların faturasını ödeme süreci!
Hataların faturasını ödeme süreci!
Daha Fazla Video Göster