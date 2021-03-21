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Gündem Özel - İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? - 21.03.2021

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Giriş: 21.03.2021 00:28
Güncelleme:21.03.2021 00:28
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programının 20 Mart 2021 tarihli yayınında İstanbul Sözleşmesi'nin feshi masaya yatırıldı. Program konukları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Öznur Kızılkaya Uslu, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Dr. Fatma Aksal ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu konuyu derinlemesine değerlendirdi. İşte İstanbul Sözleşmesi gerçekleri...
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