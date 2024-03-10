Büyüyen ve yükselen kıta: Afrika

Batılı aktörlerin tarihsel etkilerini yitirmeye başladığı Afrika kıtasında, küresel alanda etkilerini artırmaya çalışan ülkeler var. Bunların başında Rusya, Çin, İran, Hindistan ve Brezilya gibi aktörler geliyor. Bu ülkeler yeni açılımlarıyla hem Batılılarla hem de kendi aralarında bir rekabete girişti. Peki Türkiye Afrika denkleminin neresinde? Dünyanın gözünü çevirdiği Afrika neden önemli? Detaylar özel dosya haberimizde...

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