26 Mart 2024, Salı
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Pamukçu İstanbul Mitinginde AK Parti'ye geçti
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya parti rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Pamukçu, istifasının ardından partiyi Milli Görüş çizgisinden çıktığı için sert sözlerle eleştirmişti.