26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pamukçu İstanbul Mitinginde AK Parti'ye geçti

Pamukçu İstanbul Mitinginde AK Parti'ye geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2024 09:30
Güncelleme:26.03.2024 09:31
Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul milletvekili Suat Pamukçu, "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde AK Parti'ye katıldı. Pamukçu'ya parti rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Pamukçu, istifasının ardından partiyi Milli Görüş çizgisinden çıktığı için sert sözlerle eleştirmişti.
Pamukçu İstanbul Mitinginde AK Parti’ye geçti
Pamukçu İstanbul Mitinginde AK Parti'ye geçti
CHP’deki kara para trafiğinin kilit ismi Karabat!
CHP'deki kara para trafiğinin kilit ismi Karabat!
CHP’nin kirli ortağı DEM’den bir skandal daha!
CHP'nin kirli ortağı DEM'den bir skandal daha!
Başkan Erdoğan’dan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Ramazan amcaya geçmiş olsun telefonu!
Yurdun doğusunda kar yağışı hakim!
Yurdun doğusunda kar yağışı hakim!
CHP’li Akgün’den Türk milletine hadsiz sözler!
CHP'li Akgün'den Türk milletine hadsiz sözler!
Villa usulsüzlüğü! Hülle yapmışlar
Villa usulsüzlüğü! Hülle yapmışlar
İmamoğlu’nun usulsüz işleri elinde patladı! İ
İmamoğlu'nun usulsüz işleri elinde patladı! İ
Hamza Dağ A Haber’de! Dar gelirli vatandaşa özel kart | Suya yüzde 50 indirim
Hamza Dağ A Haber’de! "Dar gelirli vatandaşa özel kart" | "Suya yüzde 50 indirim"
İmamoğlu’ndan DEM’e Kürtçe şarkılı teminatı
İmamoğlu'ndan DEM'e Kürtçe şarkılı teminatı
Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu!
Başkan Erdoğan iftar programında açıklamalarda bulundu!
Damak çatlatan lezzet! İşte tarifi
Damak çatlatan lezzet! İşte tarifi
Daha Fazla Video Göster