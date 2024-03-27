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Rusya’da terör saldırısı! Giriş çıkış yaparak ikamet süresini uzattılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 09:35
Rusya'daki kanlı saldırı sonrası teröristler hızla yakalandı. Teröristlerden ikisinin Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Batı, bu durumu Türkiye ile ilişkilendirmek istese bunu başaramadı.
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