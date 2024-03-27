Rusya’da terör saldırısı! Giriş çıkış yaparak ikamet süresini uzattılar

Rusya'daki kanlı saldırı sonrası teröristler hızla yakalandı. Teröristlerden ikisinin Rusya'daki ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı belirlendi. Batı, bu durumu Türkiye ile ilişkilendirmek istese bunu başaramadı.

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