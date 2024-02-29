29 Şubat 2024, Perşembe
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İşte Türkiye’nin yerli savaş uçakları ve milli teknoloji hamlesi | ÖZEL DOSYA
Milli teknoloji hamlesi ile teknolojik devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden bir ülke konumuna birçok alanda ulaşmaya başardı Türkiye. Detaylar milli teknolojide yaşanılan atılımların köşe taşlarını ve nereden nereye gelindiğini anlatan dosya haberimizde...